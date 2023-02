Super-G : Finsternis im Super-G: Skirennfahrer Sander WM-Neunter

Courchevel Skirennfahrer Andreas Sander braucht Licht. Trotz Sichtproblemen lässt der Deutsche seine Teamkollegen im Super-G weit hinter sich. Ein Kanadier meistert bei der WM die dunklen Passagen am besten.

Alpin-Chef nicht zufrieden

Immerhin zeigte der Ennepetaler als einziger Starter aus dem deutschen Speed-Team im französischen Courchevel eine solide Leistung, mit der er nach ein paar Minuten Bedenkzeit auch „grundsätzlich zufrieden war“. Romed Baumann, vor zwei Jahren in Cortina d'Ampezzo noch WM-Zweiter in dieser Disziplin, verpasste als 27. genau wie Simon Jocher als 29. einen Spitzenplatz deutlich. Josef Ferstl schied nach einem Fahrfehler aus.

Der sehnlichst erwartete Durchbruch der deutschen Hochgeschwindigkeitsfahrer lässt weiter auf sich warten. Die seit zwei Jahren andauernde Talfahrt ohne Podestplatz setzt sich fort. Sander kämpfte beim Speed-Auftakt der WM in Frankreich nun vor allem mit den dunklen Passagen. „Das hat bei mir ein bisschen mit den Augen zu tun, dass wenn ich in den Schatten fahre, ich Probleme habe, am Boden viel zu sehen“, erklärte er.

Überraschungssieger aus Kanada

Am Sonntag steht für die Schnellsten der Alpinen die Königsdisziplin an. Sander nimmt „viel Positives“ mit in die Abfahrt. „Dass ich mit dem Schnee gut zurechtkomme und dass der Grund-Speed da ist“, sagte der Routinier. In Sichtweite des Mont Blanc will Sander sein Silber-Märchen von vor zwei Jahren wiederholen - und hofft auf ganz viel Sonne.