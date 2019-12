FC Bayern München : Flick fordert drei Siege zum Jahresabschluss - Alaba zurück

München Hansi Flick verhehlt nicht, wie gerne er den Cheftrainer-Job beim FC Bayern ausübt. Ganz zufrieden ist er freilich nicht: „Wir haben zwei Siege zu wenig.“ In den Jahresendspurt gegen Bremen, Freiburg und Wolfsburg geht der 54-Jährige darum mit einer klaren Zielvorgabe.

Hansi Flick hat sich in seinem neuen Leben als Cheftrainer des FC Bayern prächtig eingelebt. „Ich schlafe wieder besser“, verriet der 54-Jährige nach knapp sechs Wochen in leitender Funktion beim deutschen Fußball-Rekordmeister.

Rundum zufrieden ist Flick mit seinem bisherigen Wirken allerdings nicht. „Wir haben zwei Siege zu wenig“, sagte er vor dem Heimspiel in der Fußball-Bundesliga gegen den einstmals großen Titelkonkurrenten SV Werder Bremen an diesem Samstag (15.30 Uhr) und formulierte darum einen Weihnachtswunsch: „Wir wollen die Hinrunde mit drei Siegen beenden. Das ist nicht einfach, aber wir werden es angehen.“

Ein erfolgreicher Jahresendspurt dürfte auch die ohnehin geringen Zweifel an einer weiteren Beschäftigung von Flick als Chefcoach über das Jahresende hinaus ausräumen. Der ehemalige Kovac-Assistent sehnt sich schon danach, mit der Mannschaft mal richtig „in die Trainingsarbeit“ einsteigen zu können, wie er am Freitag bemerkte. In englischen Wochen ist dafür keine Zeit, im Trainingslager in Doha ab dem 4. Januar dagegen schon. „Es ist noch nicht alles perfekt“, sagte Flick am Freitag selbst bei einer Zwischenbilanz seiner Arbeit.