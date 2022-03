Skispringen : Flug-WM: Geiger und Co. müssen Medaillen schon abhaken

Vikersund Bei der Flug-WM auf der größten Anlage der Welt wollte Karl Geiger seinen Coup aus 2020 wiederholen. Doch Tag eins wird zum Fiasko. Die Norweger und Slowenen sind deutlich stärker unterwegs.

Eisenbichler selbstkritisch

Noch schlechter lief es bei Eisenbichler, der vor zwei Jahren in Planica immerhin Bronze gewann. Der 30 Jahre alte Bayer legte einen 185-Meter-Hüpfer hin und war bereits nach einem Durchgang geschlagen. „Es war einfach nur scheiße, man muss das harte Wort sagen. Es war wirklich erbärmlich, was ich gemacht habe“, fluchte Eisenbichler in der ARD in gewohnter Deutlichkeit.