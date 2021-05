NFL : Football-Profi Amon-Ra St. Brown von Detroit ausgewählt

Amon-Ra St. Brown (M) zwischen seinen Brüdern Osiris (l) und Equanimeous. Foto: Maximilian Haupt/dpa

Cleveland Amon-Ra St. Brown beginnt seine NFL-Karriere bei den Detroit Lions.

Das American-Football-Team aus dem US-Bundesstaat Michigan entschied sich im Draft der NFL am Samstag in der vierten Runde an der insgesamt 112. Position für den 21 Jahre alten Passempfänger mit deutscher Mutter und amerikanischem Vater. Sein Bruder Equanimeous St. Brown war 2018 in der sechsten Runde von den Green Bay Packers verpflichtet worden.

Beim Draft dürfen die 32 NFL-Teams abwechselnd junge Spieler auswählen. Die angehenden Profis haben kein Mitspracherecht, in welcher Mannschaft sie ihre Karriere in der National Football League beginnen. Die schlechtesten Teams der vergangenen Saison fangen an, mitunter tauschen die Mannschaften untereinander ihre Zugriffsrechte.

An den ersten drei Positionen entschieden sich die Teams zum Start am Donnerstag (Ortszeit) für Quarterbacks. An erster Stelle holten die Jacksonville Jaguars Trevor Lawrence. Die New York Jets wählten Zach Wilson, die San Francisco 49ers setzten ihr Vertrauen in Trey Lance.

Amon-Ra St. Brown (l) verfolgt zusammen mit seinem Berater den Draft. Foto: Maximilian Haupt/dpa