Glanzleistung gegen Minnesota : Franz Wagner macht spektakulärsten Dunk seiner NBA-Karriere

Minneapolis Acht Spiele hat Franz Wagner gebraucht für diese Explosion: 28 Punkte gelangen dem Berliner beim Sieg der Orlando Magic gegen die Minnesota Timberwolves - und ein Dunk, wie er ihn selbst noch nie erlebt hat.

In der Kabine taten die Mitspieler von Franz Wagner erst ganz cool und explodierten dann so wie der junge Berliner beim spektakulärsten Dunk seiner NBA-Karriere.

Mit lautem Gebrüll und jeder Menge verspritzen Wassers feierten die Profis der Orlando Magic den 20-Jährigen für das Ausrufezeichen als Schlusspunkt einer herausragenden Leistung mit 28 Punkten beim 115:97-Sieg über die Minnesota Timberwolves. „Ich habe schon mal gedunkt. Aber so gedunkt habe ich noch nie in meinem Leben“, sagte Wagner der Deutschen Presse-Agentur nach der starken Leistung am Montagabend (Ortszeit).