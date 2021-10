Europameisterschaft : Frauen-Vierer fährt auch bei der Bahnrad-EM zu Gold

Grenchen Lisa Brennauer, Franziska Brauße, Mieke Kröger und Laura Süßemilch haben bei den Bahnradsport-Europameisterschaften in Grenchen überlegen die Goldmedaille in der 4000-Meter-Mannschaftsverfolgung gewonnen.

Das Quartett besiegte im Finale in 4:13,489 Minuten die Mannschaft aus Italien (4:20,923). Brennauer, Brauße und Kröger hatten bereits bei den Olympischen Spielen in dieser Disziplin Gold gewonnen. Lisa Klein aus Erfurt musste verletzungsbedingt für die EM in der Schweiz absagen. Platz drei ging an Irland.