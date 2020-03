Coronavirus-Pandemie : French Open der Tennisprofis werden auf September verschoben

Die French Open in Paris werden in den Herbst verlegt. Foto: Christophe Ena/AP/dpa.

Paris Ein Sandplatz-Grand-Slam im September? Von den neuesten Entwicklungen auf der Tennis-Tour wurden offenbar viele überrascht. Die Verlegung der French Open in den Herbst bringt neue Termin-Schwierigkeiten.

Das teilten die Turnier-Organisatoren mit. Eigentlich waren die French Open als zweites Grand-Slam-Turnier der Saison vom 24. Mai bis zum 7. Juni terminiert. Doch zuletzt waren bereits alle Veranstaltungen auf der Damen- und Herren-Tour ausgesetzt worden, darunter die kombinierten Turniere in Indian Wells und Miami sowie der Start in die europäische Sandplatz-Saison mit dem WTA-Turnier in Stuttgart.

Von der Entscheidung des FFT wurden offenbar Profis und Verbände zum Teil überrascht. „Kurios, aber wohl Realität. Die French Open in Paris werden aufgrund der #Corona-Epidemie in den Herbst verschoben. Ein Sandplatz-Major im September/Oktober - Sachen gibt's!“, twitterte der Deutsche Tennis Bund. Der neue French-Open-Termin liegt eine Woche nach den US Open, die vom 31. August bis 13. September in New York auf Hartplatz stattfinden sollen. Die Wimbledon-Organisatoren gaben wenig später bekannt, dass sie vorerst an dem Termin des Rasenklassikers vom 29. Juni bis 12. Juli festhalten würden.