Weltcup in Altenberg : Friedrich wehrt Lochner-Angriff ab und siegt im Zweierbob

Weltcup in Altenberg

Francesco Friedrich und Alexander Schueller siegten im Zweierbob in Altenberg. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Altenberg Den ernstzunehmenden Angriff von Johannes Lochner kann Francesco Friedrich auf seiner Heimbahn abwehren. Auch, weil der Bayer nach Problemen mit seinem Visier quasi im Blindflug unterwegs ist.

Der Doppel-Olympiasieger lag am Samstag mit Anschieber Alexander Schüller in Altenberg nach Lauf eins noch 0,16 Sekunden hinter Lochner, drehte dann aber auf und hatte am Ende 24 Hundertstelsekunden Vorsprung auf den für Stuttgart startenden Berchtesgadener, der mit Christopher Weber fuhr. Im Ziel klärte Lochner dann sein Malheur auf. „Ich habe fast nichts gesehen, weil ich Probleme mit dem Visier hatte. Das geht auf dieser Bahn eigentlich nicht“, sagte Lochner.