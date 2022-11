Billie Jean King Cup : Friedsam gewinnt: Deutsche Tennis-Damen bleiben erstklassig

Die deutschen Frauen setzten sich in Kroatien durch. Foto: Nel Pavletic/PIXSELL/dpa

Rijeka Die deutschen Tennis-Damen gehören auch im kommenden Jahr zur Weltgruppe im Billie Jean King Cup. Die Mannschaft von Teamchef Rainer Schüttler gewann das Playoff-Spiel in Kroatien auch ohne die wegen ihrer Schwangerschaft fehlende Angelique Kerber und die zurückgetretene Andrea Petkovic überraschend mit 3:1 und vermied damit den Abstieg.

Den entscheidenden dritten Punkt holte am Samstag in Rijeka Anna-Lena Friedsam. Die 28-Jährige siegte gegen die erst 16 Jahre alte Petra Marcinko mit 6:4, 6:1 und feierte damit ein perfektes Einzel-Debüt für Deutschland. Zuvor hatte sich Jule Niemeier gegen Ana Konjuh mit 6:2, 6:1 durchgesetzt und das deutsche Team damit in Führung gebracht. Nach dem ersten Tag hatte es 1:1 gestanden.