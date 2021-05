ATP-Turnier in Madrid : „Froh, dass ich die Chancen genutzt habe“ - Zverev im Finale

Madrid Einen Tag nach seinem Sandplatz-Coup gegen Rafael Nadal siegt Alexander Zverev erneut eindrucksvoll. Gegen Kumpel Dominic Thiem gelingt ihm eine erfolgreiche Revanche für das US-Open-Finale.

Bei den US Open in New York hatte der 24-Jährige Mitte September noch im Endspiel in fünf dramatischen Durchgängen verloren und dabei eine 2:0-Satzführung noch hergegeben. Diesmal aber ließ der Weltranglisten-Fünfte vom ersten Ballwechsel an keinen Zweifel an seiner starken Form und seinen Ambitionen. Im Kampf um seinen zweiten Madrid-Titel nach 2018 trifft Zverev am Sonntag auf den Norweger Casper Ruud oder den Italiener Matteo Berrettini. „Egal, gegen wen es wird, es ist ein Masters-Finale, da gibt's keine schlechten Spieler mehr und ich denke, es wird ein spannendes Match werden“, sagte er.