Fünf deutsche Tennisprofis bei Australian Open gesetzt

Alexander Zverev ist bei den Australian Open der Tennisprofis an Nummer vier gesetzt. Der Hamburger ist bei der Auslosung um 09.00 Uhr damit der am höchsten eingestufte deutsche Spieler. dpa

Sein älterer Bruder Mischa, der im Vorjahr das Viertelfinale erreichte, ist an Nummer 32 gesetzt, Routinier Philipp Kohlschreiber an Nummer 27. Bei den Damen ist Julia Görges an Nummer zwölf gesetzt, die vor zwei Jahren in Melbourne siegreiche Angelique Kerber an Nummer 21.

In Abwesenheit von Titelverteidigerin Serena Williams aus den USA, die sich nach ihrer Babypause noch nicht bereit fühlt, führt die Weltranglisten-Erste Simona Halep aus Rumänien die Setzliste an. Bei den Herren ist Vorjahresfinalist Rafael Nadal aus Spanien topgesetzt, der Schweizer Titelverteidiger Roger Federer ist die Nummer zwei im Tableau.