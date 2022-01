Australian Open : Fünf Sätze gegen Zverev-Bezwinger - Nadal im Halbfinale

Melbourne Auch Alexander Zverev hätte an diesem ersten Viertelfinal-Tag der Australian Open gegen Rafael Nadal antreten können. Gegen den Bezwinger des Hamburgers hatte Nadal Probleme, kämpfte sich aber durch.

In einem Tennis-Match über fünf Sätze kämpfte sich der Spanier gegen Denis Shapovalov zum Sieg und erreichte zum siebten Mal das Halbfinale der Australian Open. Mit 6:3, 6:4, 4:6, 3:6, 6:3 entschied Nadal in Melbourne das Generationenduell.

Die Spannung, die dieses Match bekommen sollte, war lange nicht absehbar gewesen. Nach einer 2:0-Satzführung hatte der 35-jährige Nadal jedoch körperliche Probleme und hatte es am Ende auch den Fehlern des Kanadiers Shapovalov (22) zu verdanken, dass er weiterkam.

Magenprobleme bei Nadal

13 Jahre nach seinem bisher einzigen Melbourne-Triumph trennen Nadal nur noch zwei Siege von der nächsten Trophäe. Im Halbfinale tritt der Weltranglisten-Fünfte am Freitag gegen den italienischen Wimbledonfinalisten Matteo Berrettini oder Gael Monfils an. Sollte er tatsächlich am Sonntag triumphieren, würde er sich mit seinem 21. Titel bei einem Grand-Slam-Turnier den alleinigen Rekord sichern. Dass der serbische Weltranglistenerste Novak Djokovic und sein Schweizer Rivale Roger Federer aus ganz unterschiedlichen Gründen nicht anwesend sind, hat die Tür weit für ihn geöffnet.