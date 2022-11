NHL : Fünf Scorerpunkte für Draisaitl bei nächstem Oilers-Sieg

Die Oilers um Leon Draisaitl (29) durften sich gegen Nashville über den nächsten Sieg freuen. Foto: Jason Franson/The Canadian Press/dpa

Edmonton Die Edmonton Oilers kommen in der NHL immer besser in Fahrt und haben auch dank einer Glanzleistung von Leon Draisaitl den fünften Sieg in Serie geholt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bei jedem der Erfolge hatte der Eishockey-Nationalspieler mindestens eine Torbeteiligung. Beim 7:4 gegen die Nashville Predators verbuchte er vier Vorlagen und einen eigenen Treffer. Fünf Scorerpunkte hatte der 27 Jahre alte Kölner in dieser Saison zuvor noch nicht.

Sein Teamkollege Connor McDavid verbuchte mit zwei Toren und zwei Vorlagen vier Punkte, beide stehen nach zehn Spielen mit 26 Punkten an der Spitze der Scorerwertung.

Tim Stützle kassierte mit den Ottawa Senators zuvor ein 3:4 gegen Titelverteidiger Tampa Bay Lightning. Der Augsburger Nico Sturm bereitete beim 5:6 der San José Sharks nach Penalty-Schießen gegen die Anaheim Ducks einen Treffer vor.

© dpa-infocom, dpa:221102-99-350654/3

(dpa)