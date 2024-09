Schweizerin in Lebensgefahr „Ganz viel Kraft“: Furrers Schicksal überschattet die Rad-WM

Furrer war am Donnerstag im Juniorinnen-Rennen aus noch unbekannten Gründen in einem Waldstück an der Nordseite des Zürichsees gestürzt und hatte ein schweres Schädel-Hirn-Trauma erlitten. Am Freitagmorgen teilte der Weltverband dann mit, dass die WM weitergehen werde. „Die Familie möchte, dass die WM wie geplant fortgesetzt wird. Muriel Furrers Gesundheitsstatus bleibt weiterhin sehr kritisch. Die UCI, der Schweizer Verband und das lokale Organisationskomitee sind extrem besorgt“, hieß es in der Mitteilung.