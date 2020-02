Weltcup am Kulm : Geiger bei Skifliegen nach Abbruch Sechster - Sieg an Kraft

Geiger bei Skifliegen nach Abbruch Sechster - Sieg an Kraft

Weltcup am Kulm

Karl Geiger wurde am berühmt-berüchtigten Kulm Vierter und Sechster. Foto: Expa/Jfk/APA/dpa.

Bad Mitterndorf Nur noch drei Skispringer stehen oben, doch der Weltverband bricht das Fliegen am Kulm vorzeitig ab. Zuvor hatte DSV-Athlet Karl Geiger schon seinen Frust über die Jury geäußert. Im Gesamtweltcup wächst das Polster von Gelb-Träger Stefan Kraft.

Karl Geiger war mächtig angefressen. Beim Wind-Wirrwarr am Kulm fühlte sich Deutschlands derzeit bester Skispringer nach einem 200-Meter-Flug bei schlechtem Wind mal wieder ordentlich benachteiligt.

„Langsam, muss ich echt sagen, habe ich einen ziemlichen Hals, weil es die ganzen letzten Wochen so geht. Ich suche sowas ungern als Ausrede, aber jetzt kotzt es mich aber auch echt an“, sagte der sonst so gelassene Geiger noch während des Wettbewerbs am ZDF-Mikrofon.