Skispringen Geiger glänzt beim Heimspiel: Siege als Tournee-Ansage

Karl Geiger fiel seinen Teamkollegen in die Arme und feierte lachend sein perfektes Wochenende. Der 30-Jährige hat das deutsche Skisprung-Heimspiel in Klingenthal dominiert. Mit zwei Siegen katapultierte er sich in den Kreis der absoluten Topfavoriten für die Vierschanzentournee. „Ja!“, brüllte er im Schanzenauslauf.