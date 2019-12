Weltcup in Österreich : Geiger holt ersten Saisonsieg für Kombinierer

Kombinier Vinzenz Geiger (r) setzte sich in Ramsau am Dachstein im Schlussspurt durch. Foto: Kerstin Joensson/AP/dpa.

Ramsau am Dachstein Die Siegesserie von Jarl Magnus Riiber ist vorbei. Bei schwierigsten Verhältnissen in Ramsau reicht das Sprung-Polster des Norwegers nicht aus. Stattdessen beendet ein Youngster die deutsche Siegflaute.

Gemeinsam mit dem Tagesdritten Rießle ist der Allgäuer Geiger aber schon seit Wochen Deutschlands konstantester Kombinierer. An diesem Samstag war er endlich in der Position, seine Stärken im Spurt auch auszuspielen. „Vinzenz hat ein super Finish, er ist auf der Geraden sehr schnell und hat ein sehr langes Finish. Hut ab“, erklärte Weinbuch. Am Sonntag steht ein weiteres Einzel an. Der Trainer riet seinen Schützlingen, sich „zurückzulehnen und zu freuen“ - zum Jahresabschluss sind dann weitere Podestplätze angepeilt.