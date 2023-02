Nordische-Ski-WM : Geiger in Skisprung-Quali stark - Slowene Lanisek vorne

Bester Deutscher in der Qualifikation in Planica: Karl Geiger. Foto: Daniel Karmann/dpa

Planica Karl Geiger scheint rechtzeitig zur Nordischen Ski-WM im slowenischen Planica wieder in Form zu kommen.

Der 30 Jahre alte Allgäuer sprang in der Qualifikation auf der Normalschanze 98 Meter und wurde als Vierter bester Deutscher. Auch Olympiasieger Andreas Wellinger (9.), Constantin Schmid (12.) und Markus Eisenbichler (25.) schafften mühelos den Sprung unter die besten 50, die am Samstag (17.00 Uhr/ZDF und Eurosport) um die Medaillen kämpfen. Geiger hat vor zwei Jahren in seiner Heimat Oberstdorf die Silbermedaille in dem Wettbewerb erobert.