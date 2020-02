Weltcup : Geiger verliert Skisprung-Gesamtführung - Sato siegt

Hat die Führung im Weltcup verloren: Karl Geiger wurde in Sapporo nur Elfter. Foto: Grzegorz Momot/PAP/dpa.

Sapporo Das hat sich Karl Geiger anders vorgestellt: Der Oberstdorfer kommt mit den wechselnden Bedingungen im zweiten Durchgang von Sapporo nicht zurecht und verpasst einen Top-Ten-Platz. Besser macht es unter anderem ein Österreicher, der Geiger das Gelbe Trikot abnimmt.

Karl Geiger winkte enttäuscht ab, die Führung ist futsch. Der Oberstdorfer hat in der Windlotterie von Sapporo das Gelbe Trikot des besten Skispringers im Gesamtweltcup abgeben müssen.

Der 26-Jährige, der zur Wettkampf-Halbzeit mit einem Sprung auf 132 Meter als Vierter noch gut im Rennen gelegen hatte, kam im zweiten Durchgang nur 116,5 Meter weit und belegte am Ende Rang elf.

„In Japan warten in aller Regel auch Wetterkapriolen auf uns“, hatte Bundestrainer Stefan Horngacher schon vor der weiten Anreise in die Präfektur Hokkaido gesagt - er sollte recht behalten. Die Windbedingungen wechselten in kürzester Zeit von gut bis sehr schlecht und wieder zurück und machten es damit auch für die besten Athleten teilweise unmöglich, erfolgreich zu springen.