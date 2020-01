Vierschanzentournee : Geiger wird Zweiter bei Lindvik-Sieg in Garmisch

Garmisch-Partenkirchen Karl Geiger präsentiert sich bei der Vierschanzentournee weiter in Top-Verfassung. Der Oberstdorfer wird Zweiter beim traditionellen Neujahrsspringen und holt in der Gesamtwertung auf. Überflieger Ryoyu Kobayashi verpasst einen Rekord.

Karl Geiger kommt derzeit aus dem Grinsen gar nicht mehr heraus: Der 26-Jahre alte Oberstdorfer zeigte beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen wie schon in seiner Heimat eine Top-Leistung und musste sich nur dem Norweger Marius Lindvik geschlagen geben.

„Das war ein Wahnsinns-Wettkampf heute“, kommentierte Horngacher das Geschehen bei Party-Stimmung am Fuße der Berge. „Extrem spannend, extrem eng aneinander.“ Rang drei ging an den Polen Dawid Kubacki. Zweitbester Sportler aus der Horngacher-Mannschaft war Constantin Schmid auf dem siebten Platz. Markus Eisenbichler kam auf Rang zehn.

Sein Hauptkonkurrent Geiger ist in diesem Jahr ein Muster an Konstanz. Der Allgäuer war wie im vergangenen Jahr als formstärkster Deutscher zum Schanzen-Spektakel gereist. Im Vergleich zur Vorsaison, in der er die Tournee als Elfter abschloss, kann er die Erwartungen bisher allerdings auch erfüllen. Unter blauem Himmel und unter den Augen vom früheren Alpin-Ass Felix Neureuther ließ er sich im ersten Durchgang von schwierigen Bedingungen nicht stören, sprang 132 Meter weit und legte dann nochmal richtig stark nach.

Aus der deutschen Mannschaft, die den Silvesterabend gemütlich am Lagerfeuer verbracht hatte, erreichten zudem Stephan Leyhe sowie Pius Paschke den zweiten Durchgang und sprangen damit in die Weltcup-Punkte. Davon ist Richard Freitag derzeit weit entfernt. Der frühere Top-Springer war an der Großen Olympiaschanze gar nicht dabei. Der 28-Jährige kämpft schon länger mit einer Formkrise und hatte die Tournee nach der Station in Oberstdorf, wo er bereits in der Qualifikation ausgeschieden war, abgebrochen.