Vierschanzentournee : Geigers Glanzleistung sorgt für Skisprung-Party

Oberstdorf Sieg und Rekord für Kobayashi, doch die Herzen der Fans gehören Lokalmatador Karl Geiger, der furios Zweiter wird. Damit hat der Allgäuer die Basis für eine erfolgreiche Tournee gelegt und ist der erste Verfolger des überragenden Japaners.

Die deutschen Skispringer sind dank ihres Oberstdorfers Lokalmatadors stark in die 68. Vierschanzentournee gestartet, haben den nächsten Rekord von Überflieger Ryoyu Kobayashi aber nicht verhindern können. Der japanische Titelverteidiger siegte in Oberstdorf souverän mit Sprüngen auf 138 und 134 Meter und gewann damit nach seinem Vierfachtriumph schon wieder - als einer von vier Athleten hat er nun fünf Tournee-Springen in Serie gewonnen.