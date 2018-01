später lesen Skifliegen am Kulm Gelähmter Müller kehrt an den Ort seines Sturzes zurück FOTO: Daniel Karmann FOTO: Daniel Karmann Teilen

Der querschnittsgelähmte Skispringer Lukas Müller kehrt zwei Jahre nach seinem schweren Sturz in Bad Mitterndorf an die Skiflugschanze am Kulm zurück. Die beiden Wettbewerbe am Samstag und Sonntag wird der 25-jährige Österreicher als Zuschauer verfolgen. dpa