Bundesliga : Gladbach patzt bei Union - Bayern und Leipzig holen auf

Berlin Im dritten Spiel unter Hansi Flick jubelt der FC Bayern zum dritten Mal. Weil Tabellenführer Borussia Mönchengladbach bei Union Berlin patzt, rücken die Münchner wie auch RB Leipzig bis auf einen Zähler an die Spitze heran. Den nächsten Tiefschlag kassiert Werder Bremen.

Der FC Bayern ist in der Fußball-Bundesliga bis auf einen Punkt an Tabellenführer Borussia Mönchengladbach herangerückt. Die Münchner gewannen 4:0 (3:0) bei Fortuna Düsseldorf und profitierten von der 0:2 (0:1)-Niederlage der Gladbacher bei Union Berlin.

Tabellenführer Gladbach kassierte in Berlin die erste Liga-Niederlage seit mehr als einem Monat. Stürmer Anthony Ujah brachte die Gastgeber in Führung (15.), Sebastian Andersson machte mit einem Kopfball in der Nachspielzeit alles klar (90.+1). Von der Borussia kam vor allem in der zweiten Halbzeit zu wenig, um die Partie noch zu drehen.