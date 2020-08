Nach Sturz : „Glatteis des Sommers“: Ende der Tour-Träume für Degenkolb

Nizza Schon nach dem ersten Tag ist für Klassikerspezialist John Degenkolb die Tour de France nach einem Sturz beendet. Der Deutsche gehört zu den Opfern beim Sturzfestival zum Tour-Auftakt. Schuld sind diesmal aber nicht rücksichtslose Veranstalter oder überambitionierte Profis.

Niedergeschlagen und mit schmerzenden Knien saß John Degenkolb zu früher Stunde am Flughafen von Nizza. Heimflug nach Frankfurt statt Alpen oder Pyrenäen, lautete sein Reiseplan.

So erlebte die Tour zum Auftakt ein Abziehbild der letzten Wochen nach dem Neustart Anfang August. Reihenweise gingen die Fahrer auf den glitschigen Straßen an der Côte d'Azur zu Boden. Doch diesmal waren es nicht rücksichtslose Veranstalter oder überambitionierte Radprofis, die das Chaos anrichteten. Der erste Regen nach vielen Sommerwochen hatte die dreckigen und teils mit einem Ölfilm bedeckten Straßen zu einer Eislaufbahn verwandelt. „Ich bin wie meine Omi die Abfahrten runtergefahren. Weil ich wusste, dass ein Sturz für mich gleich das Aus bedeuten könnte“, berichtete der Berliner Max Schachmann, der bereits mit einem Schlüsselbeinbruch an den Start gegangen war.