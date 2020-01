Sieg gegen Slowakin Kuzmova : Görges gewinnt Tennis-Auftakt in Melbourne

Görges gewinnt Tennis-Auftakt in Melbourne

Melbourne Souverän hat Julia Görges bei den Australian Open die erste Runde gewonnen. Verrauchte Luft infolge der australischen Buschbrände bereitete zunächst keine Probleme. Zu Unterbrechungen kam es dennoch.

Julia Görges hat für einen erfolgreichen deutschen Auftakt bei den Australian Open gesorgt. Die 31 Jahre alte Tennisspielerin aus Bad Oldesloe ließ in Melbourne ihrer Erstrunden-Gegnerin Viktoria Kuzmova keine Chance und gewann gegen die Slowakin deutlich mit 6:1, 6:2.

In nur 56 Minuten beendete die Weltranglisten-39. ihren überzeugenden Auftritt. „Es war eine sehr konzentrierte, solide Leistung. Ich habe sehr kontrolliert, aggressiv gespielt“, sagte Görges. „Ich habe mein Ding durchgezogen und bin sehr zufrieden, wie ich gespielt habe.“ Am Mittwoch trifft die deutsche Fed-Cup-Spielerin nun auf die Kroatin Petra Martic, die an Position 13 gesetzt ist.