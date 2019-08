Tennis-ATP-Turnier : Gojowczyk erreicht Halbfinale in Washington

Steht in Washington im Halbfinale: Peter Gojowczyk. Foto: Michel Euler/AP.

Washington Tennisspieler Peter Gojowczyk hat beim ATP-Turnier in Washington völlig überraschend das Halbfinale erreicht. Der 30 Jahre alte Münchener gewann am Freitag sein Viertelfinale gegen den an Nummer 13 gesetzten Briten Kyle Edmund 6:3, 4:6, 6:3.

