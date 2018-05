Gojowczyk gibt in erster Runde der French Open auf

Der Münchner Peter Gojowczyk ist als zweiter deutscher Tennisprofi bei den French Open schon in der ersten Runde ausgeschieden. Der Davis-Cup-Spieler beim Stand von 1:6, 0:2 gegen den Briten Cameron Norrie auf. dpa

Der Davis-Cup-Spieler gab beim Stand von 1:6, 0:2 gegen den Briten Cameron Norrie auf. Nach dem ersten Satz hatte sich Gojowczyk behandeln lassen und erklärte später: „Am Anfang des ersten Satzes hat es mir in die Hüfte reingestochen. Die Enttäuschung ist groß, wenn Du gut gespielt hast.“

Der Weltranglisten-43. hatte erst am Samstag das Endspiel beim ATP-Turnier in Genf verloren, aber trotzdem seine höchste Position im Ranking erreicht. In Genf habe er schon seinen Körper gespürt, beim Training am Sonntag in Paris sei aber alles in Ordnung gewesen.

Am ersten Turniertag war bereits der Kölner Oscar Otte gescheitert, Alexander Zverev kam dagegen souverän in die zweite Runde. Insgesamt sind in Paris 15 deutsche Tennisprofis am Start.

