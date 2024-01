Rodel-WM in Altenberg Gold und Bronze für Rodel-Doppelzimmer bei WM

Der dreimalige Olympiasieger Loch, der im ZDF-Interview Freudentränen weinte, meinte: „Die Medaille ist extrem wichtig.“ Die sechsmaligen Olympiasieger Tobias Wendl und Tobias Arlt holten im letzten Rennen am Samstag noch Bronze im Doppelsitzer. Bei der WM-Gala der deutschen Rodlerinnen und Rodler im Vorjahr mit acht Titeln in neun Rennen waren nur die Männer-Einsitzer ohne Gold geblieben. Langenhan war Zweiter geworden - „mit gebrochener Hand“, wie er am Samstag noch einmal anmerkte. Diesmal war er fit - und auch dank Felix Loch gut drauf.