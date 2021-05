Historisch : Golfstar Mickelson gewinnt mit 50 Jahren ein major-Turnier

Kiawah Island Phil Mickelson hat Golf-Geschichte geschrieben. Der 50 Jahre alte Routinier aus Kalifornien ist mit seinem Triumph bei der 103. PGA Championship in Kiawah Island im US-Bundesstaat South Carolina nun der älteste Sieger bei einem Major-Turnier.

Mickelson löste den Amerikaner Julius Boros als Rekordhalter ab, der 1968 bei seinem Erfolg bei der PGA Championship 48 Jahre alt war. „Das ist ein unglaubliches Gefühl, weil ich einfach geglaubt habe, dass es möglich ist. Ich hoffe, andere finden auch diese Inspiration. Es könnte ein bisschen zusätzliche Arbeit erfordern. Aber meine Güte, am Ende ist sie es wert“, sagte der überglückliche Mickelson bei der Siegerehrung auf dem 18. Grün des Kiawah Island Golf Resorts.

Sein größter Rivale über all die Jahre, Tiger Woods, gratulierte umgehend via Twitter: „Wirklich inspirierend zu sehen, dass @PhilMickelson es im Alter von 50 Jahren noch einmal geschafft hat. Glückwunsch!!!!!!!“, schrieb der Superstar, der wegen der Folgen eines Autounfalls nicht an der PGA Championship teilnehmen konnte.