PGA-Tour : Golfstar Woods steigert sich bei Memorial Tournament in Ohio

Dublin/Ohio Tiger Woods hat sich bei seinem ersten Golf-Turnier nach der Corona-Pause etwas gesteigert und am dritten Tag eine 71er-Runde hingelegt.

Damit kletterte der 15-malige Major-Sieger auf den geteilten 37. Rang beim Memorial Tournament in Dublin/Ohio. „Insgesamt hatte ich das Gefühl, heute gut gespielt und den Ball gut kontrolliert zu haben“, sagte Woods. Tags zuvor hatte er wegen einer schwachen Runde den Cut gerade so geschafft und von Rückenbeschwerden berichtet. Die seien nun besser gewesen. „Ich habe mich mehr wie am ersten Tag gefühlt, und so ist es einfach.“ Der 44 Jahre alte Kalifornier hatte das Turnier der US-Legende Jack Nicklaus bereits fünf Mal gewonnen.