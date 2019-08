Verunglückter Belgier : Greipel nach Lambrecht-Tod: Fährt „anders Radrennen“

Berlin Der tragische Tod seines früheren belgischen Teamkollegen Bjorg Lambrecht hat Radstar André Greipel nachdenklich gemacht.

„Mit Sicherheit denkt man anders über den Sport. Man wird sich bewusst, wie zerbrechlich der Mensch ist und wie gefährlich der Sport ist. Man kann es nicht vergessen und fährt vielleicht anders Radrennen. Ich hoffe einfach, dass so etwas nicht so oft passiert. Das ist alles andere als schön“, sagte Greipel in einer Medienrunde.