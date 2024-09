Tennis Große Chance vergeben: Zverev scheitert bei US Open

„Ich habe nichts getan, um heute zu gewinnen“, sagte Zverev hinterher selbstkritisch: „Ich habe fürchterlich gespielt.“ Zverev agierte in den entscheidenden Momenten zu passiv und verpasste seinen dritten Halbfinaleinzug in New York. Damit muss der Finalist von 2020 weiter auf seinen Premierentriumph bei einem der vier großen Turniere warten.