Tennis : Gruppensieg: Deutschland im Davis Cup gegen Kanada

Hamburg Die deutschen Tennis-Herren ziehen als ungeschlagener Gruppensieger ins Finalturnier des Davis Cups ein und treffen dort auf Kanada. Zum Abschluss des Heimspiels am Hamburger Rothenbaum gewann die Mannschaft von Teamchef Michael Kohlmann 2:1 gegen Australien und feierte damit ihren dritten Sieg in der dritten Begegnung.

Im Viertelfinale in Málaga spielt Deutschland am 24. November gegen die Kanadier. Bei einem Sieg wären im Halbfinale die USA oder Italien nächster Gegner. Im Vorjahr hatte die DTB-Auswahl die Vorschlussrunde erreicht. Unklar ist, ob der am Fuß verletzte Olympiasieger Alexander Zverev in Málaga dabei sein kann.