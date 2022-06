Bundesstrafgericht : „Guter Laune“: Blatter und Platini mit Zuversicht im Prozess

Der frühere FIFA-Präsident Joseph Blatter kommt zu seinem Prozess am Bundesstrafgericht in Bellinzona. Foto: Alessandro Crinari/KEYSTONE/TI-PRESSKEYSTONE/dpa

Bellinzona Der lang erwartete Prozess gegen Joseph Blatter und Michel Platini startet mit mehreren Anträgen der Verteidigung. Unter anderem soll die FIFA als Privatklägerin ausgeschlossen werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Florian Lütticke, dpa

Kurz vor Prozessbeginn drehte sich Joseph Blatter aus der ersten Reihe der Anklagebank noch einmal nach hinten. Ein kurzer Blick zu Tochter Corinne, ein Schwatz und gemeinsames Lachen mit Michel Platini schräg hinter ihm.

Mit zur Schau gestellter Zuversicht sind die tief gefallenen ehemaligen Herrscher des Weltfußballs in ihr Verfahren vor dem Bundesstrafgericht im schweizerischen Bellinzona gestartet.

Blatter: „Habe mir nichts vorzuwerfen“

Michel Platini (M), ehemaliger Präsident der UEFA, und seine Anwälte treffen ebenfalls zum Prozess in Bellinzona ein. Foto: Alessandro Crinari/KEYSTONE/TI-PRESSKEYSTONE/dpa

„Mit der schönen Sonne, die da ist, bin ich gut gelaunt. Ich bin zuversichtlich, weil ich mir nichts vorzuwerfen habe“, sagte Blatter bei seiner Ankunft am Gericht vor den rund einem Dutzend TV-Kameras. „Es dauert zwei Wochen, also muss ich doch am ersten Tag guter Laune sein.“

An elf Verhandlungstagen müssen sich Blatter und Platini gegen den Vorwurf des Betrugs und weiterer Delikte verantworten. Zum Auftakt stand zunächst vor allem der verbale Schlagabtausch zwischen der Verteidigung Platinis und der FIFA als Privatklägerin im Fokus - und die Frage der Rolle des heutigen Weltverbandspräsidenten Gianni Infantino.

Blatter und Platini wird vorgeworfen, dass sie den Weltverband über eine angeblich noch ausstehende Forderung Platinis getäuscht haben. Blatter soll laut Anklage unrechtmäßig die Zahlung der FIFA in Höhe zwei Millionen Franken (nach heutigem Stand rund 1,92 Millionen Euro) plus Sozialversicherungsbeiträge an Platini bestätigt haben.

Wie sind die Ermittler auf den Vorgang gestoßen?

Ungeklärt ist die Frage, wie die Ermittler auf den Vorgang gestoßen sind. Der Gericht werde nicht an der Frage herumkommen, wer ein Interesse an diesem Strafverfahren gehabt habe, sagte Platinis Rechtsanwalt Dominic Nellen. Er forderte, dass das Gericht eine Disziplinarverfügung gegen den früheren Bundesanwalt Michael Lauber berücksichtigen müsse. Darin geht es auch um Geheimtreffen mit Infantino. Der frühere UEFA-Generalsekretär war 2016 nach dem Sturz Blatters und Platini, dem die Nachfolge eigentlich bereits sicher schien, zum neuen FIFA-Chef aufgestiegen.

Catherine Hohl-Chirazi als Vertreterin der FIFA warf der Platini-Seite hingegen vor, eine „Nebelwand“ zu erzeugen und eine „Verschwörungstheorie“ aufzustellen. „Es gibt keinen Zusammenhang zwischen den Verfahren“, betonte sie. Das Gericht beriet gegen Mittag über mehrere Anträge der Verteidigung, unter anderem die FIFA als Privatklägerin auszuschließen und das Verfahren an die Bundesanwaltschaft zurückzuweisen.

Elf Verhandlungstage sind angesetzt

Vor Prozessbeginn eilte Platini schnellen Schrittes in das Gerichtsgebäude an der Viale Stefano Franscini der Hauptstadt des Kanton Tessin und sprach im Vorbeigehen von einem „schönen Tag“. Blatter beantwortete den Medien hingegen minutenlang Fragen auf Deutsch, Französisch, Englisch und Schwyzerdeutsch. „Mein Leben war der Fußball, ich war 45 Jahre in der FIFA. Da ist mein Leben ja Fußball“, sagte er. Leicht nach vorne gebeugt, die Hände hinter dem Rücken gefaltet, betrat der 86-Jährige den Saal „I Aula penale“. Seiner Tochter Corinne gab er einen Kuss auf die Wange.

Blatter und Platini haben die Vorwurfe stets zurückgewiesen. Insgesamt sind elf Verhandlungstage bis zum 22. Juni angesetzt. Ein Urteil soll am 8. Juli verkündet werden. Am Mittwoch stand auch noch die Befragung Blatters an, einen Tag später soll die Aussage Platinis folgen und die Zeugenaussagen sollen beginnen.

© dpa-infocom, dpa:220608-99-584916/6

(dpa)