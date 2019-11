Hohes Fachwissen : „Haudegen“ und Weggefährten: Klinsmanns Hertha-Stab

Berlin Jürgen Klinsmann kommt nicht alleine zu Hertha BSC. Schon bei seinem ersten Training präsentiert der Bundesliga-Rückkehrer einen großen Stab an Assistenten.

„Ich habe einen Stab mitgebracht, der auf Abruf war“, berichtete Klinsmann bei seiner Präsentation als Nachfolger von Ante Covic. „Es ist ein Team an Leuten, das mit mir reinkommt, das vorbereitet ist, das voller Tatendrang ist, gute Energie, aber vor allem hohes Fachwissen hat.“ Eine Übersicht der Klinsmann-Gefolgsleute, ihre Verbindung zu dem 55-Jährigen - und ihre Aufgaben bei Hertha.

Genau ein Jahr und einen Tag vor dem Engagement bei den Berlinern wurde Nouri als Chefcoach beim damaligen Zweitligisten FC Ingolstadt freigestellt. Zuvor hatte der Ex-Trainer von Werder Bremen eine fußballerische Bildungsreise an die Westküste der USA übernommen, bei mehreren MLS-Clubs hospitiert. Dabei traf der heute 40-Jährige auch auf den Wahl-Kalifornier Klinsmann und beeindruckte diesen. „Was mich an ihm begeistert, ist seine Energie, die Art und Weise seiner Kommunikation“, berichtete Klinsmann über den „sehr wissbegierigen“ Trainer. Nouri ist nun in einer ähnlichen Rolle wie Joachim Löw bei der Heim-WM 2006.