Bahnrad-WM in Roubaix : Hinze holt nächstes Sprint-Gold - Eilers Zeitfahr-Bronze

Roubaix Emma Hinze gegen Lea Sophie Friedrich: Im WM-Finale entscheidet die Titelverteidigerin das deutsche Sprintduell für sich. Auch bei den Männern gelingt die nächste Medaille. Am Wochenende könnte die Bilanz der Heim-WM von Berlin getoppt werden.

Die 24 Jahre alte Titelverteidigerin sicherte sich am Freitagabend in Roubaix Gold im Sprint und damit ihren insgesamt fünften Titel - in Berlin 2020 und Roubaix 2021 war sie bislang auch nur in fünf Disziplinen am Start. Teamkollegin und Freundin Lea Sophie Friedrich schaffte es bei der beeindruckenden Sprintshow zwar ins Finale, musste sich aber im mit Spannung erwarteten deutschen Duell nach zwei packenden Durchgängen geschlagen geben.