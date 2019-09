Ausnahmesportler : Hirschers Adieu: Der beste Skirennfahrer der Welt hört auf

Salzburg In einem weißen T-Shirt ohne Sponsorenaufnäher und mit seinen acht großen Kristallkugeln als Deko im Hintergrund hat Marcel Hirscher seine Karriere als Skirennfahrer beendet.

„Das ist kein Berufs-, kein Jobwechsel. Das ist ein Leben, das man von heute auf morgen beendet“, sagte der beste Skirennfahrer der Welt während einer mit Spannung erwarteten Pressekonferenz in Salzburg. „Für mich war immer klar: 150 Prozent oder gar nicht. Da bin ich jetzt mit dieser Entscheidung.“

Erstmals seit langem wird es also einen neuen Gesamtweltcupsieger geben. Seit 2012 hat der zweimalige Olympiasieger Hirscher die große Kugel acht Mal in Serie gewonnen und damit einen auf Jahre unerreichbaren Rekord aufgestellt. „Ich glaube, ich bin einer der wenigen Menschen, wo die Realität größer geworden ist, als die Träume. Das ist schon außergewöhnlich.“

Nach seinem sehr populären deutschen Kumpel Felix Neureuther und dem norwegischen Ausnahmefahrer Aksel Lund Svindal ist Hirscher der dritte prägende Fahrer der vergangenen Jahre, der beim Saisonstart in sieben Wochen nicht mehr dabei sein wird.

Insgesamt holte Hirscher in seiner Karriere wie US-Star Lindsey Vonn, die ihre Karriere ebenfalls beendet hat, 20 Kristallkugeln. Dazu kommen fünf Einzel-Weltmeistertitel, zwei mit der Mannschaft und zwei Olympiasiege bei den Winterspielen in Pyeongchang. Vier Jahre zuvor in Sotschi holte er zudem Olympia-Silber.