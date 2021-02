WM in Pokljuka : Historisch schlecht: Biathleten erleben Sprint-Debakel

Pokljuka Nach der verpatzten Mixed-Staffel wollen die deutschen Biathleten es im ersten WM-Einzelrennen besser machen. Aber es geht wieder nichts, das Ergebnis ist historisch schlecht. Dafür jubelt ein Schwede - wie auch dessen bayerischer Trainer vor dem Fernseher.

Peiffer auf Rang 36, Ex-Weltmeister Benedikt Doll auf Platz 39, Johannes Kühn als 45. und Erik Lesser als 66. - so schlecht waren die Deutschen bei einer WM noch nie. Noch schlimmer: Lesser verpasste sogar die Qualifikation für die Verfolgung am Sonntag. „Ich habe mich unterwegs gefragt, warum ich Teil der WM-Mannschaft bin. Das war von vorne bis hinten ein Griff ins Klo“, fand auch der schon in der Mixed-Staffel enttäuschende Lesser (32) deutliche Worte: „Was hier abgeht, kann ich mir nicht erklären. Mit so einer Leistung biete ich mich für nichts mehr an.“