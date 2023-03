Ski alpin Historischer Sieg: Ski-Star Shiffrin einsame Spitze

Im Ziel schlug Shiffrin, die diesen Montag 28 Jahre alt wird, erst ungläubig die Hände vor das Gesicht und ging dann für mehrere Sekunden in die Hocke. So beeindruckend sich die Zahlen ihrer Karriere lesen, so groß ist eben auch der Druck, der Shiffrin auf den Pisten stets begleitet. 53 Weltcup-Siege im Slalom hat sie nun eingefahren, dazu 20 im Riesenslalom, drei in der Abfahrt, einen in der Kombination und jeweils fünf in Super-G und Parallelrennen.