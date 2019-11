Rückzug als Bayern-Präsident : Hitzfeld bietet Hoeneß Rentner-Tipps an

Hitzfeld bietet Hoeneß Rentner-Tipps an

München Sollte Uli Hoeneß im Fußball-Ruhestand mal langweilig werden, könnte er sich Tipps bei seinem ehemaligen Weggefährten Ottmar Hitzfeld holen.

Hitzfeld kündigte an, sich anschließend bei Hoeneß zu melden, „um ihm alles erdenklich Gute für die neue Zeit“ zu wünschen. „Uli war als Manager oder Präsident immer omnipräsent. Er hat in Deutschland im Fußball-Bereich die Richtung angegeben. Er war immer ein Vorreiter für ganz viele Vereinslenker“, sagte Hitzfeld. „Ich glaube, dass man jetzt noch gar nicht richtig abschätzen kann, was dem deutschen Fußball ohne ihn alles fehlen wird.“ Aber Hoeneß werde „nicht von der Bildfläche verschwinden“, glaubt Hitzfeld. „Was den FC Bayern angeht, wird er sich weiter wehren und die Schwachen unterstützen.“