dpa-Interview : Hörmann zu WADA-Präsident Reedie: Keine Erfolgsgeschichte

Kattowitz Für DOSB-Präsident Alfons Hörmann hat die Welt-Anti-Doping-Agentur durch das Handeln im Staatsdoping-Skandal in Russland an Glaubwürdigkeit eingebüßt. Kritisch fällt seine Bilanz der Ära von WADA-Präsident Craig Reedie aus.

Hörmann: Ich habe damals rund um die gesamte Russland-Causa klare Worte gefunden und würde bis zum heutigen Tag nichts davon zurücknehmen. Die Tatsache, dass Russland - was mittlerweile hinlänglich berichtet und nachgewiesen wurde - offenkundig rechtzeitig vor der damaligen Untersuchung informiert wurde, bevor die WADA-Truppe anrückte, spricht Bände. Allein diese Tatsache ist im Grunde schon hoch bedenklich. Die Frage, wie im Nachgang alles geprüft wurde und wie an der einen oder anderen Stelle nicht in aller Konsequenz agiert wurde, bestätigt den kritischen Eindruck. Und all das, was jetzt rund um die neue Präsidentschaft der WADA kommuniziert wurde, scheint zu bestätigen, dass ich mit meiner Meinung weltweit wahrlich nicht alleinstehe.

Hörmann: Es ist immer schwierig, wenn man Personen in Institutionen in eine gewisse Form von Sippenhaft nimmt. Aber letztlich zeichnet in aller Regel derjenige, der an der Spitze einer Organisation steht, verantwortlich, zumindest für langfristige Entwicklungen. Man kann jemanden, der mehrere Jahre in einer Funktion tätig ist, nicht unbedingt an wenigen Einzelfällen, egal ob gut oder schlecht, beurteilen. Aber wenn sich etwas Wichtiges wie der Fall Russland über Jahre in eine offensichtlich falsche Richtung bewegt, hat der Verantwortliche an der Spitze in einer Organisation die klare Pflicht und Schuldigkeit, den Laden aufzuräumen und die Dinge in eine bessere Richtung zu entwickeln. So fällt aus meinem Verständnis seine Bilanz - wenn man es wohlwollend betrachten will - durchwachsen aus. Ich sehe seine Amtszeit zumindest nicht als WADA-Erfolgsgeschichte.