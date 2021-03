Skifliegen : Hoffnung nach Tande-Sturz: „Nichts Negatives ergeben“

Daniel Andre Tande wird nach seinem schweren Sturz in Planica noch am Unfallort behandelt. Foto: Uncredited/AP/dpa

Planica Angesichts der Heftigkeit des Skiflug-Unfalls von Daniel Andre Tande bewertet dessen Nationalcoach die ersten Untersuchungsergebnisse positiv.

Der brutale Sturz von Daniel Andre Tande und die Sorgen um den Norweger rückten auch am Tag danach das sportliche Geschehen beim Saisonfinale der Skispringer klar in den Hintergrund.

Wenige Stunden vor dem zweiten Wettkampf auf der Riesenschanze in der Sprunghochburg Planica erklärte Stöckl, Tande solle zunächst noch im künstlichen Koma gehalten werden. Der Weltmeister von 2018 war tags zuvor nach einem heftigen Aufprall im Probedurchgang des Skifliegens in ein Krankenhaus der slowenischen Hauptstadt Ljubljana gebracht worden. „Es gibt wichtigere Sachen als ein Podest“, sagte der bestürzte deutsche Topathlet Karl Geiger nach seinem dritten Platz am Donnerstag. „Manchmal kann man froh sein, wenn man auf beiden Füßen landet.“