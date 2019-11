Skisprung-Bundestrainer : Horngacher über Freund: „Habe großen Respekt vor ihm“

München/Berlin Mit neuem Bundestrainer wollen die deutschen Skispringer rund um Weltmeister Eisenbichler an die Erfolge der Vorsaison anknüpfen. Nach langer Verletzungspause kämpft ein DSV-Adler noch um sein Comeback.

Nach zwei Kreuzbandrissen und einer Meniskus-Operation arbeitet Freund an seinem Weltcup-Comeback. Beim Winterauftakt im polnischen Wisla an diesem Wochenende wird der Mannschafts-Olympiasieger und Weltmeister von 2015 noch fehlen. „Wir müssen in Ruhe abwarten und schauen, was sich in den nächsten Wochen ergibt“, sagte Horngacher zu den Perspektiven des 31 Jahre alten Niederbayern.