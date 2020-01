2. Liga : HSV-Coach Hecking kann sich Bundestrainer-Job vorstellen

Hamburg HSV-Coach Dieter Hecking kann sich grundsätzlich vorstellen, einmal den Job des Fußball-Bundestrainers zu übernehmen.

Seinen aktuellen HSV-Job will er im Fall des angepeilten Aufstiegs auf jeden Fall fortsetzen. „Ja, klar. Ich will nicht gleich wieder etwas Neues machen, wenn wir es geschafft haben. Dafür fühle ich mich in diesem Verein und mit den handelnden Personen um Bernd Hoffmann, Jonas Boldt und Michael Mutzel zu gut aufgehoben“, sagte der Coach. In einem anderen Interview hatte er kürzlich angedeutet, dass er sich sogar vorstellen kann, noch eine Spielzeit in der 2. Liga anzugehen.