Neuzugang Piatek : „Il Pistolero“: Herthas Hoffnung auf „Qualitätssteigerung“

Berlin Nach dem Gänsehaut-Empfang bei Hertha BSC will Krzysztof Piatek nun auch erstmals seinen besonderen Torjubel im Trikot der Berliner zeigen. Der polnische Stürmer darf im Pokal auf sein Startelf-Debüt hoffen. Sein Trainer erwartet einiges vom Ex-Milan-Profi.

Die Fans des Hauptstadtclubs bereiteten dem 23-Millionen-Euro-Mann vom AC Mailand einen Gänsehaut-Empfang. Als Piatek in der 63. Minute sein Debüt für Hertha gab, erhoben sich die Zuschauer von ihren Plätzen und waren lauter als bei jeder anderen Szene des Partie fast ohne sonstige Höhepunkte. „Es war ein großartiges Gefühl“, berichtete der 24-Jährige auf englisch und sagte in seiner Muttersprache: „Ich bin sehr glücklich hier zu sein und hoffe, dass wir etwas Riesiges mit Hertha auf die Beine stellen. Denn dieses Projekt und das alles sieht wirklich sehr vielversprechend aus.“

Zumindest Piatek kann im Achtelfinale aber auf seinen ersten Startelf-Einsatz hoffen. „Er ist im Schwung, er hat vor ein paar Tagen noch für den AC Mailand im Pokal gespielt. Der brennt“, sagte Klinsmann. „Er ist jetzt angekommen, und dann schauen wir, dass er sich gleich wohlfühlt in Berlin, was ich als kein Problem sehe und dann ist mit ihm zu rechnen am Dienstagabend.“ Dass Piatek beginnen werde, sei „gut möglich“.

Dann will der Pole erstmals im Hertha-Trikot seinen patentierten Torjubel präsentierten: „Il Pistolero“, wie er in Italien nach einiger Zeit genannt wurde, ahmt mit seinen Fingern jeweils eine Pistole nach, mit denen er in die Luft schießt. In der Serie A erzielte Piatek für den CFC Genua und Milan 26 Tore, in der polnischen Nationalmannschaft traf er fünfmal in zehn Spielen.