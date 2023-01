Sportpolitik : IOC-Chef Bach: Riesengroße Mehrheit für neuen Russland-Kurs

Oberhof IOC-Chef Thomas Bach widerspricht erneut der scharfen Kritik an einer möglichen Rückkehr von Russen und Belarussen auf die internationalen Sportbühnen. Für den Vorstoß spürt er breite Rückendeckung.

Zuletzt hatte die IOC-Spitze eine Kontroverse mit der Ankündigung ausgelöst, Athletinnen und Athleten aus Russland und Belarus trotz des Krieges in der Ukraine Möglichkeiten zur Teilnahme an internationalen Wettkämpfen eröffnen zu wollen. Damit könnte diesen Sportlern unter neutraler Flagge auch der Weg zu den Sommerspielen 2024 in Paris offen stehen.

Sanktionen müssen respektiert werden

Scharfe Kritik am Vorstoß des IOC kam vor allem aus der Ukraine. So drohte der ukrainische Sportminister Wadym Gutzajt mit einem Boykott von Olympia 2024, wenn dort auch Russen und Belarussen teilnehmen dürfen. Bach sagte dazu: „Wir wollen ein starkes ukrainisches Team in Paris und in Mailand/Cortina.“