Oberster Sportfunktionär : IOC-Präsident Bach will für zweite Amtszeit kandidieren

IOC-Präsident Bach will für zweite Amtszeit kandidieren

Lausanne Auf der 136. Session des Internationalen Olympischen Komitees hat Thomas Bach angekündigt, für eine zweite Amtszeit zu kandidieren - und in der Corona-Krise ein Zeichen der Kontinuität zu setzen.

Thomas Bach hat auf der IOC-Session am Freitag angekündigt, im nächsten Jahr für eine zweite Amtszeit als Präsident des Internationalen Olympischen Komitees kandidieren zu wollen.

Viele IOC-Mitglieder hätten ihn in den vergangenen Wochen und Monaten dazu ermuntert. „Ich bin dankbar und tief berührt über all die vielen Worte der Ermutigung und des Vertrauens“, sagte der 66-jährige Tauberbischofsheimer. „Ich bin bereit für eine zweite Amtszeit als IOC-Präsident zu kandidieren und weiter der olympischen Bewegung zu dienen, die wir alle so lieben.“