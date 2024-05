Radsport Italiener Milan holt zweiten Etappensieg beim Giro

Routinier Simon Geschke machte derweil einen Punkt in der Bergwertung auf Pogacar gut. Der 38-Jährige liegt aber noch 45 Zähler hinter Pogacar. Trotzdem darf Geschke auch auf der welligen zwölften Etappe über 193 Kilometer von Martinsicuro nach Fano am Donnerstag das blaue Bergtrikot tragen, weil Pogacar weiter in Rosa unterwegs ist. Geschke, der zum Saisonende aufhört, hatte 2022 bei der Tour de France neun Tage die Bergwertung angeführt, ehe er noch abgefangen wurde.