Basketball-Superstar : James will „so bald wie möglich“ wieder NBA-Spiele

Los Angeles Basketball-Suüerstar LeBron James hofft weiter auf eine Fortsetzung der NBA-Saison.

„Wir sehen viele Sportarten wie Ultimate Fighting und Fußball, wir hören, dass Baseball bald los legt“, sagte der Profi der Los Angeles Lakers in einem Beitrag der Plattform Uniterrupted, die er gegründet hat. „Wisst ihr, ich will wieder spielen. Ich liebe das Spiel Basketball. Ich weiß, wie inspirierend das Basketballspiel ist. Ich weiß wie inspirierend Sport an sich ist. So bald wie möglich, wenn wir wieder raus können, wollen wir das Basketballspiel unseren Fans zurück bringen.“