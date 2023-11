Radsport Jan Ullrich - Aufstieg und Fall eines deutschen Sporthelden

Ullrich kehrt nach Deutschland zurück, lebt in der Abgeschiedenheit von Merdingen, in der Nähe zu seinen vier Kindern. Sein bewegtes Leben will er hinter sich lassen. „Ich war im Himmel, und ich war in der Hölle. Jetzt bin ich zurück auf der Erde, auf dem Weg in die Mitte“, sagt Ullrich dem „Stern“. Im Dezember wird er 50 Jahre alt. Vorher will er in der Dokumention „Jan Ullrich - Der Gejagte“, die ab 28. November bei Amazon Prime zu sehen ist, erzählen, wie alles gewesen ist. Einen Schritt, den er wohl besser vor 17 Jahren gemacht hätte.